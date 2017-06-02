Православные верующие отмечают Святую Троицу

4 Июня 2017 09:11

Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников — Святую Троицу. Она празднуется на 50 день после Пасхи, поэтому еще называется Пятидесятница. По преданию, в этот день на апостолов - учеников Христа - сошел Святой Дух и даровал им возможность проповедовать на разных языках. В храмах совершаются одни из самых красивых служб в году. Их украшают цветами и березовыми ветками, а все священство облачается в одежды зеленого цвета. После Троицы наступает Духов день.