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Православные верующие отмечают Святую Троицу
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4 Июня 2017 09:11

Православные верующие отмечают Святую Троицу

Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников — Святую Троицу. Она празднуется на 50 день после Пасхи, поэтому еще называется Пятидесятница. По преданию, в этот день на апостолов - учеников Христа - сошел Святой Дух и даровал им возможность проповедовать на разных языках. В храмах совершаются одни из самых красивых служб в году. Их украшают цветами и березовыми ветками, а все священство облачается в одежды зеленого цвета. После Троицы наступает Духов день.

  

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