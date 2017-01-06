6 Января 2017 19:05

Сегодня же православные верующие отмечают Сочельник или канун Рождества Христова. Это самый строгий день сорокадневного поста.

Принято ничего не есть до первой звезды, которая, по легенде, и ознаменовала рождение Иисуса Христа. Церкви и монастыри уже в праздничном убранстве: иконы небесных заступников украсили хвойными лапками, рядом с алтарем разместили символический вертеп с яслями и фигурками святого семейства. Самые юные верующие репетируют колядки и рождественские спектакли. Театрализованные постановки с поучительным сюжетом подарят всем прихожанам завтра на Рождество.

В эти минуты - верующие собрались в храмах на предпраздничную литургию. Главная рождественская служба пройдет по традиции в Свято-Духовом кафедральном соборе. Праздничное богослужение в вечернем эфире покажут телеканалы "Беларусь 1" и спутнитковый "Беларусь 24".