Православные верующие отмечают Крещение Господне

19 Января 2017 15:30

Через молитву и веру. Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В храмах в течение дня проходят торжественные литургии. Неслучайно представители духовенства сегодня одетые в белые рясы - в честь духовного очищения. Вместе с верующими вспоминают крещение Иисуса в водах Иордана. Купели в виде креста появились и возле белорусских приходов, куда идут окунаться тысячи людей. А за освященной водой верующие выстраиваются в очереди.

Репортаж Юлии Токарь. С самого утра царит особая атмосфера. Христианский мир отмечает один из главных праздников - Крещение. Во всех храмах проходят торжественные литургии. Неслучайно сегодня священники одеваются в белую одежду - в знак духовного очищения. Вместе с верующими вспоминают события евангельской истории о крещении Иисуса в водах Иордана.

Накануне Крещения - в сочельник - такие иордани в виде креста появились в каждом приходе. По традиции, к ним направляются тысячи верующих, чтобы прикоснуться к освященным источникам.

Крещенские морозы сегодня так и не ударили - на улице всего минус 6. А в воде вообще плюсовая температура - выше 2 градусов. Поэтому мне кажется, в этом году смельчаков оздоровиться будет очень много. А вот я в этом деле новичок. И несмотря на комфортные условия, окунуться не рискну. Для меня вода очень студеная. Все-таки для таких решительных шагов нужна вдумчивая подготовка как духовная, так и физическая.

Энергетик Александр Заневский всегда с особым волнением встречает Крещение. Сегодня, как и всегда, вместе с детьми пришел на богослужение в свой приход в городке Черкасы, что под Минском.

Пока маленькие верующие набирают освященную воду, отец с готовностью окунается в источнике. Купель с 400-летней историей знает не один чудодейственный случай, поэтому, чтобы укрепить свою веру, Александр готовит себя к своеобразному обряду через молитву.

Сегодня тот самый день, когда можно принести домой освященную воду, чтобы потом в различных жизненных ситуациях ощутить ее целебные свойства.

Для верующих сегодня особенный день. Время, когда можно вспомнить собственное крещение, чтобы еще глубже, с любовью осознать значение великого таинства.