Православные сегодня встречают Прощеное воскресение

26 Февраля 2017 09:02

В церквях проходят литургии, на которых верующие имеют возможность слышать чтение Евангелия, где говорится об отпущении грехов, посте, собирании небесных сокровищ. В завершение богослужения священство символично просит прощения у верующих, а верующие у священнослужителей и у друг друга. И за стенами храмов принято также обращаться к своим друзьям, родным и близким с просьбой забыть все обиды.

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель прихода храма Святителя Кирилла Туровского:

"Обычай прощать друг друга глубоко христианский. Мы просим друг у друга прощение потому, что в повседневной нашей жизни мы могли друг перед другом в чем-то погрешить. Особенно это важно в преддверии Великого поста. Поскольку из Евангелия мы знаем, если кто-то, придя в храм и принеся свою жертву Богу, вспомнит, что кто-то на него имеет обиду, тот должен сначала пойти и примириться с этим человеком обиженным и только потом приносить свой дар Богу. Иначе он не будет принят".

О необходимости прощения говорит одна из главных заповедей Христовых: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". Так Евангелие напоминает человеку о главном смысле и поста, и Пасхи, и всей христианской веры.