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Православные христиане готовятся встретить Рождество Христово
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6 Января 2017 07:05

Православные христиане готовятся встретить Рождество Христово

Православные христиане готовятся встретить  один из самых главных праздников - Рождество Христово. В сочельник храмы, священство и верующие - в последних приготовлениях к торжественной ночной службе - Всенощной.  В ожидании первой звезды каждую православную церковь украшают живыми елями, праздничными белоснежно позолоченными свечами. Самый центральный уголок в эти дни и в храмах, и во многих домах - импровизированный вертеп, символизирующий место рождения Иисуса.  Накануне праздника  в храмах проходят  исповедь и причастие.

Иерей Владимир Долгополов,  клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Мы вспоминаем в этот день евангельские события предшествующие Рождеству - и путешествия волхвов, и Пресвятой Богородицы, и святого Иосифа Обручника старца в Вифлием, где надлежало явиться Спасителю. И мы также пребываем в радостном предвкушении великого праздника пришествия в мир Богомладенца Христа".

Сегодня в полночь заканчивается  Рождественский пост.  Первым и обязательным блюдом Сочельника считается сочиво или кутья (каша из пшеницы или риса с сухофруктами и медом). К столу готовят 12 блюд (по числу апостолов).  По народным поверьям, под праздничную скатерть хорошо положить клочок сена - символ вифлиемской пещеры - места рождения Иисуса Христа.

 

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