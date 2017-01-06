Православные христиане готовятся встретить Рождество Христово

6 Января 2017 07:05

Православные христиане готовятся встретить один из самых главных праздников - Рождество Христово. В сочельник храмы, священство и верующие - в последних приготовлениях к торжественной ночной службе - Всенощной. В ожидании первой звезды каждую православную церковь украшают живыми елями, праздничными белоснежно позолоченными свечами. Самый центральный уголок в эти дни и в храмах, и во многих домах - импровизированный вертеп, символизирующий место рождения Иисуса. Накануне праздника в храмах проходят исповедь и причастие.

Иерей Владимир Долгополов, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Мы вспоминаем в этот день евангельские события предшествующие Рождеству - и путешествия волхвов, и Пресвятой Богородицы, и святого Иосифа Обручника старца в Вифлием, где надлежало явиться Спасителю. И мы также пребываем в радостном предвкушении великого праздника пришествия в мир Богомладенца Христа".

Сегодня в полночь заканчивается Рождественский пост. Первым и обязательным блюдом Сочельника считается сочиво или кутья (каша из пшеницы или риса с сухофруктами и медом). К столу готовят 12 блюд (по числу апостолов). По народным поверьям, под праздничную скатерть хорошо положить клочок сена - символ вифлиемской пещеры - места рождения Иисуса Христа.