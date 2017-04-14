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Православные и католики всего мира вместе отмечают Пасху
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16 Апреля 2017 12:00

Православные и католики всего мира вместе отмечают Пасху

Воскресение Христово встретили и более девяти миллионов белорусов. Накануне во всех православных церквях и католических костелах прошли Всенощные. С Великим праздником  верующих поздравил  Глава государства. Сегодня Александр Лукашенко побывал на пасхальном молебне в храме Преображения Господня в городе Барань.  
Торжественные богослужения и освящение пасхальных яств продолжается по всей стране. Как встречает Пасху Минск? 
На связи со студией из  Храма Воскресения Христова наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).


  

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