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Правила приема в белорусские вузы могут пересмотреть
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8 Июня 2017 15:03

Правила приема в белорусские вузы могут пересмотреть

Правила приема в белорусские вузы могут пересмотреть по итогам вступительной кампании этого года.

Сегодня о таких планах рассказал вице-премьер Василий Жарко на заседании госкомисии по контролю за ходом проведения экзаменов. Изменения могут коснуться их количества и формата, а также минимума проходных баллов.

Кроме того, госкомиссия повторно проведет развернутый анализ соответствия тестов учебной программе средних школ. Напомним, первое ЦТ пройдет в понедельник, 12 июня. Сейчас идет форматирование тестов.

Не исключено, что в будущем абитуриенты смогут пройти пробное тестирование бесплатно либо на льготных условиях. Детально эту инициативу специалисты проработают после окончания кампании.

  

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