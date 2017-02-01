Правила дорожного движения - через интерактивные игры

1 Февраля 2017 15:17

"Город безопасного детства" сегодня открылся в 37-й столичной гимназии.

Это учебный комплекс, который помогает школьникам осваивать правила дорожного движения в игровой форме. Рассчитан он на детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Впрочем, подход к изучению правил с применением современных технологий вовлекает в этот процесс даже взрослых. Один из них и мой коллега Александр Хоровец.

Антон Маркевич обычно добирается до гимназии не больше, чем за пять минут. А вот на этой интерактивной доске время на дорогу увеличивается минимум вдвое. И это в лучшем случае. Каждый шаг - новый пункт в правилах дорожного движения.

Семиклассник рассказывает ученикам начальной школы, как правильно переходить дорогу, на примере микрорайона Сухарево. Улицы, здания и дорожные знаки с легкостью передвигаются. Однако неизменным, по словам Никиты Клишевича, остается соблюдение правил.

По словам специалистов, коридор безопасности - это комплекс элементов, которые помогают рассказывать детям правила дорожного движения и прививать навыки безопасного поведения на дороге.

По статистике, чаще всего участниками дорожно-транспортных происшествий становятся дети в возрасте от 7 до 12 лет. Поэтому во время разработки дизайна разумного навигатора-пособия учитывались психологические аспекты школьников, чтобы обучение было не только понятным, но и занимательным.

Юные пешеходы, когда попадают на площадку "города безопасного детства", оказываются в мире, где все понятно и просто. Самые любознательные могут задать вопрос учителю и получить на него наглядный ответ.

По словам специалистов, благодаря и таким интерактивным учебникам аварийность на дорогах столицы с участием детей за последние годы значительно снизилась. Поэтому "города безопасного детства" в перспективе должны появиться в каждой школе.