Пожилая женщина взобралась на башенный кран и угрожала спрыгнуть

31 Января 2017 19:08

Этим утром в дежурную часть ГУВД поступил звонок из МЧС о том, что на одной из стройплощадок города на башенном кране находится пожилая женщина, угрожая спрыгнуть. На место в срочном порядке выехали экстренные службы столицы.

Как выяснилось, женщина таким образом выразила несогласие с условиями компенсации за снос ее частного дома в районе нового жилого комплекса. Застройщик предложил семьям три квартиры на вторичном рынке, ранее он же предлагал новое жилье. Но ни первый, ни второй вариант женщину не устроили, хотя по метражу предложенные варианты превышали занимаемую площадь.

Женщину спасли переодетые в форму строителей сотрудники ОМОН, когда ей стало плохо. Сейчас она находится в больнице. Исполнительные действия по дому, подлежащему сносу приостановлены до 6 февраля.