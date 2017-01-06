Праздничное настроение в минском доме-интернате для пенсионеров и инвалидов

5 Января 2017 15:10

Среди тех, кому в эти праздничные дни в нашей стране особое внимание, и пожилые люди. Пожелания здоровья, долголетия и слова благодарности звучали сегодня в минском доме-интернате для пенсионеров и инвалидов. Здесь встречали гостей, а вместе с ними и праздник. Новогоднее представление, настроение и подарки сюда привезли педагоги и ученики Острошицко-Городокской средней школы, где обучается младший сын Президента нашей страны Николай. Гостей встречали как старых друзей – уже более двух лет школа шефствует на домом-интернатом. На этот раз для его обитателей творческая группа приготовила представление "Мадагаскар" по мотивам одноименного мультфильма. Добрая история о том, как сказочные персонажи с далекого острова, преодолевая препятствия и испытания, приносят праздник туда, где его очень ждут.

Дарить кроме творческих еще и вкусные подарки – также стало доброй здешней традицией. И сегодня к столу обитателей дома-интерната – молочные продукты из подворья Главы государства.

В доме-интернате на Ваупшасова школьники частые гости не только на праздники. Ученики нередко навещают постояльцев, работают здесь на субботнике, привозят угощения и проводят время вместе за чаепитием. Ведь ничего нет дороже внимания, заботы и добрых эмоций. Особенно в эти праздничные дни.