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Пожелание удачи команде Президента от наших полярников
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7 Января 2017 15:05

Пожелание удачи команде Президента от наших полярников

За белорусских хоккеистов сегодня болеют во многих странах. И буквально час назад пришло  пожелание удачи команде Президента  от наших полярников, которые сейчас находятся в экспедиции на Южном полюсе.

 

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