Поздравления от наших полярников с Южного полюса

31 Декабря 2016 09:15

Алексей Гайдашов и его команда подошли к берегам три дня назад. 42 часа шла установка белорусского оборудования после разгрузки с борта российского судна "Академик Федоров". Масштабная грузовая воздушная операция прошла успешно. В итоге собраны и установлены платформа и первый модуль второго объекта белорусской полярной станции.

Алексей Гайдашов, руководитель белорусской антарктической экспедиции: "Процесс идет, динамика есть, предстоящий Год науки, объявленный в Беларуси на 2017, нас обязывает работать так, как требует нынешнее время. Удачи нам всем, удачи Республике Беларусь, удачи белорусам, здоровья крепкого, любви, уважения и благополучия в семьях".

В 2017- Год науки в Беларуси - важно показать, что научный потенциал нашей страны силен и перспективен для мирового сообщества. Поэтому еще одним праздничным поздравлением от наших полярников стало пожелание технического прорыва на основе современных знаний всей белорусской науке. Напомним, в этот раз в Антарктиду отправились шесть исследователей. Экспедиция запланирована до мая.