Поздравления белорусам и россиянам приходят из космоса

2 Апреля 2017 09:03

В своем видеообращении, записанном прямо на орбите, бортинженер 50-й экспедиции на МКС Олег Новицкий выразил уверенность в светлом и мирном будущем братских народов Союзного государства.В своем видеообращении, записанном прямо на орбите, бортинженер 50-й экспедиции на МКС Олег Новицкий выразил уверенность в светлом и мирном будущем братских народов Союзного государства.