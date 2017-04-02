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Поздравления белорусам и россиянам приходят из космоса
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2 Апреля 2017 09:03

Поздравления белорусам и россиянам приходят из космоса

В своем видеообращении, записанном прямо на орбите, бортинженер 50-й экспедиции на МКС Олег Новицкий выразил уверенность в светлом и мирном будущем братских народов Союзного государства.В своем видеообращении, записанном прямо на орбите, бортинженер 50-й экспедиции на МКС Олег Новицкий выразил уверенность в светлом и мирном будущем братских народов Союзного государства.

  

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