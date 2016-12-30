Поздравление с Новым годом Председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько

31 Декабря 2016 10:30

Уважаемые соотечественники!

Дороже Родины ничего на свете нет.

Я очень хочу, чтобы в наступившем году понятия Родина, государство, безопасность, мир, благополучие сошлись в одно большое понятие для вас. И чтобы в эту новогоднюю ночь, в рождественские праздники вы обязательно поздравили кого-нибудь незнакомого в соседнем доме, в соседней квартире. А вдруг там кто-то одинок. Придите и пожелайте счастья. Всего самого доброго в новом 2017 году!