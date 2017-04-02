Поздравить друг друга с праздником собрались представители Парламентского собрания Беларуси и России

2 Апреля 2017 09:04

В Москве День единения отмечают балетом Джорджа Баланчина "Драгоценности".

Поздравить друг друга с праздником собрались дипломаты, военные атташе, ученые, представители Парламентского собрания Беларуси и России – все те, кто своей совместной работой укрепляет отношения двух стран.

По традиции, перед спектаклем со сцены Большого звучат поздравления от президентов Беларуси и России. День единения отмечают сегодня не только в Москве и Минске, но и во многих региональных городах двух стран.