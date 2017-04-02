Общество
2 Апреля 2017 09:04
Поздравить друг друга с праздником собрались представители Парламентского собрания Беларуси и России
В Москве День единения отмечают балетом Джорджа Баланчина "Драгоценности".
Поздравить друг друга с праздником собрались дипломаты, военные атташе, ученые, представители Парламентского собрания Беларуси и России – все те, кто своей совместной работой укрепляет отношения двух стран.
По традиции, перед спектаклем со сцены Большого звучат поздравления от президентов Беларуси и России. День единения отмечают сегодня не только в Москве и Минске, но и во многих региональных городах двух стран.
Другие новости
02.04.2017 15:07 / Общество Бронзовую лягушку-путешественницу вернули на центральную улицу Гродно
02.04.2017 09:05 / Общество "Главный эфир" сегодня в 21:00
02.04.2017 09:03 / Общество Поздравления белорусам и россиянам приходят из космоса
01.04.2017 21:22 / Общество Наша система мониторинга в сфере логистики позволяет дистанционно контролировать мельчайшие процессы
01.04.2017 21:21 / Общество Препятствия и бездорожье во имя добра
01.04.2017 21:20 / Общество Туристический фестиваль на Августовском канале продлится весь уикенд
01.04.2017 21:16 / Общество Навели порядок и вспомнили героев пионеры в Скиделе
01.04.2017 21:11 / Общество На 85-м году жизни не стало выдающегося советского поэта Евгения Евтушенко
01.04.2017 21:10 / Общество Белорусы приняли участие в озеленении родного края
01.04.2017 15:10 / Общество В Беларуси стартовала Неделя леса
01.04.2017 15:09 / Общество Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите в "Клубе редакторов"
01.04.2017 15:08 / Общество Завтра днем по столице до 20 тепла
01.04.2017 15:07 / Общество Комета рядом с Землей
01.04.2017 15:03 / Общество Аллею из 95 саженцев сосен высадили сегодня школьники Могилева
01.04.2017 15:01 / Общество Открыт новый сезон на Августовском канале
01.04.2017 12:08 / Общество Позаботиться о безопасности своих близких
01.04.2017 09:25 / Общество В Беларуси продолжают работу прямые телефонные линии
01.04.2017 09:21 / Общество Сегодня во всем мире отмечают День смеха