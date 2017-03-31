Позаботиться о безопасности своих близких

1 Апреля 2017 12:08

Оперативно найти и оказать помощь потерявшемуся человеку теперь можно будет с помощью специальных GPS-браслетов (они помогут следить за передвижениями человека). Такая система контроля, которую внедряет поисково-спасательный отряд "Ангел", в первую очередь будет полезна родственникам людей, имеющих проблемы с памятью.

Бессонные ночи и постоянный контроль за своим отцом стали практически образом жизни для минчанки Ольги. Размеренная жизнь пенсионера - ее отца - закончилась с началом болезни. Женщина вспоминает, что последние три года папа стремительно терял память. Ко всем хлопотам добавилось и то, что мужчина сбегал из дома. Первый раз найти его удалось с помощью волонтеров. Второй раз уже ночью прохожие доставили его в милицию.

Осложняет поиск людей с проблемами памяти и тот факт, что сами они не заинтересованы в том, чтобы их нашли. В милиции говорят – с такой категорией потерявшихся, работать сложнее всего. А статистику каждый год пополняет все больше пожилых людей.

Чтобы оперативно оказать помощь потерявшемуся человеку, правоохранители обращаются и к волонтерам. Например, отряд "Ангел" как раз и специализируется на поисках людей. У белорусских волонтеров уже есть рабочий проект, который поможет контролировать людей с проблемами памяти с помощью GPS-передатчиков. Подобные системы уже есть во многих странах мира. Например, в России программа называется "Кнопка жизни". У "Ангелов" такая система имеет название "Под крылом".

Проект белорусских волонтеров уже работает. Человек подключается к программе наподобие мобильного абонента и получает в пользование GPS-браслет. Сегодня волонтеры надеются и на понимание и поддержку многих структур.

Подобные программы существовали в Беларуси и ранее, но они в основном направлены на контроль маленьких детей – такие услуги предоставляют мобильные операторы. Но в случае с пожилыми, а тем более людьми с проблемами памяти, сотовый телефон не панацея. К тому же не каждый GPS-передатчик будет работать в малонаселенных местах или лесу. Поэтому о безопасности своих близких в первую очередь должны позаботиться их родственники.