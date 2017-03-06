Повышения тарифов на пассажирские перевозки не планируется

6 Марта 2017 15:01

Повышения тарифов на пассажирские перевозки в этом году не планируется. Об этом сегодня заявил министр ведомства Анатолий Сивак на пресс-конференции, посвященной развитию белорусских дорог. Говорили и о плановых проверках частных автотранспортных компаний. В этом году их быть не должно, за исключением случаев, когда под вопросом окажется безопасность пассажиров - именно она сейчас в приоритете у белорусских строителей. В этом году начнут строить уже второй участок 6-й дороги в районе Гродно, также планируется существенное развитие инфраструктуры минского аэропорта.

Анатолий Сивак выразил надежду, что в Беларуси будет развиваться система лоукостов. Сегодня по такому принципу работает маршрут Минск - Жуковский, есть также готовность сотрудничать в будущем с любыми лоукост-компаниями, которые пожелают открыть новый маршрут.