Общество
4 Апреля 2017 15:03
Пострадавший от взрыва белорус пробудет в больнице еще две недели
Житель Гродно работает на железной дороге России кондуктором грузовых поездов. Приехал в Петербург на встречу с друзьями. Во время ЧП находился в том самом вагоне, где прогремел взрыв. Несмотря на множественные ранения, считает, что родился в рубашке. Он пробудет в больнице еще две недели (видео).
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