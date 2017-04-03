Пострадавший от взрыва белорус пробудет в больнице еще две недели

4 Апреля 2017 15:03

Житель Гродно работает на железной дороге России кондуктором грузовых поездов. Приехал в Петербург на встречу с друзьями. Во время ЧП находился в том самом вагоне, где прогремел взрыв. Несмотря на множественные ранения, считает, что родился в рубашке. Он пробудет в больнице еще две недели (видео).