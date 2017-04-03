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Пострадавший от взрыва белорус пробудет в больнице еще две недели
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4 Апреля 2017 15:03

Пострадавший от взрыва белорус пробудет в больнице еще две недели

Житель Гродно работает на железной дороге России кондуктором грузовых поездов. Приехал в Петербург на встречу с друзьями. Во время ЧП находился в том самом вагоне, где прогремел взрыв. Несмотря на множественные ранения, считает, что родился в рубашке. Он пробудет в больнице еще две недели (видео). 

  

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