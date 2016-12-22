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20 Декабря 2016 19:10

Посольство Республики Ирак в Республике Беларусь организует торжественный прием

Посольство Республики Ирак в Республике Беларусь  организует торжественный прием по случаю 20-летия установления дипломатических отношений с дружественной Республикой Беларусь.

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