21 Декабря 2016 12:07

Ответственность за теракт в Берлине взяло на себя "Исламское государство". Первой жертвой нападения стал гражданин Польши - это дальнобойщик, у которого украли фуру. Как оказалось, убит поляк был очень жестоко: его сначала били ножом, а потом стреляли. Тело полицейские нашли в салоне. В Германии усилены меры безопасности. Власти Нью-Йорка тоже решили сделать все возможное для безопасности своих жителей.

Власти скандинавских стран приняли аналогичное решение. В Дании и Норвегии увеличили число полицейских на рождественских ярмарках. А в канадском Торонто по периметру праздничного квартала выставили бетонные заграждения. Посольство Германии в Беларуси открыло книгу соболезнований. Записи можно оставить в здании посольства по улице Захарова, 26.