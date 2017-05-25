Посольство Беларуси в Великобритании выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших от взрыва в Манчестере

23 Мая 2017 09:05

Посольство нашей страны в Великобритании выясняет, есть ли белорусы среди пострадавших. Королевство назвало инцидент варварским актом. Полиция страны рассматривает произошедшее как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 19 человек, около 60 ранены. Все случилось примерно в первом часу ночи, когда люди покидали концерт американской поп-певицы Арианы Гранде. В зале находилось более 20 000 человек, в том числе много подростков и детей с родителями. Очевидцы говорят, что слышали два мощных взрыва. Однако эта информация не подтвердилась. В зале началась паника, люди побежали к выходу.

Около стадиона десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Близлежащий вокзал эвакуирован. Движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено. Улицы в районе заблокированы. Местные жители предлагают приют тем, кто не смог уехать из Манчестера. Международная общественность и пользователи соцсетей шокированы трагедией.

Британский премьер прервала участие в избирательной кампании. Сегодня Тереза Мэй проведет чрезвычайное заседание с представителями правительства, полиции и спецслужб. Нападение называют самой крупной атакой в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005, жертвами которой стали более 50 человек.