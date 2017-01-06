Посольство Беларуси в Москве устроило детям путешествие в Рождество

5 Января 2017 07:12

Посольство Беларуси в Москве устроило детям из Пережирской школы и из многодетных семей Минска путешествие в Рождество. На праздник приехали более 40 учащихся. Визит в Москву начался с экскурсии по деловому и культурному центру посольства Беларуси в российской столице, а гидом выступил сам посол Игорь Петришенко. Также дети прогулялись по Красной площади и парку Сокольники и посетили новогоднюю елку в храме Христа Спасителя. Пережирская средняя школа - подшефная организация МИД Беларуси. В 2000 ей было присвоено имя бывшего министра иностранных дел БССР Анатолия Гуриновича.