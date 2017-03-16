Посол Франции в Беларуси в проекте "Крупным планом" с Маратом Марковым

16 Марта 2017 08:08

Что угрожает спокойствию в Европе? И какие события заставили французов по-новому взглянуть на Беларусь? Посол Франции в нашей стране Дидье Канесс стал гостем авторского проекта Марата Маркова. Смотрите "Крупным планом" сегодня после "Панорамы".