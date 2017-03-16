Общество
16 Марта 2017 08:08
Посол Франции в Беларуси в проекте "Крупным планом" с Маратом Марковым
Что угрожает спокойствию в Европе? И какие события заставили французов по-новому взглянуть на Беларусь? Посол Франции в нашей стране Дидье Канесс стал гостем авторского проекта Марата Маркова. Смотрите "Крупным планом" сегодня после "Панорамы".
Другие новости
16.03.2017 09:09 / Общество Гомельские байкеры провели генеральную репетицию открытия мотосезона
16.03.2017 07:19 / Общество В Беларусь возвращаются журавли
16.03.2017 07:16 / Общество 80 лет на защите экономической безопасности страны
15.03.2017 21:42 / Общество Сенсация в белорусской медицине
15.03.2017 21:35 / Общество 70 тысяч новых рабочих мест будет создано в Беларуси в этом году
15.03.2017 21:31 / Общество В Минске прошел так называемый митинг протестующих против Декрета № 3
15.03.2017 21:25 / Общество Возбуждено уголовное дело
15.03.2017 21:20 / Общество Нового директора представили на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе
15.03.2017 19:06 / Общество Школьники из Полоцкого района получили паспорта под звуки органа
15.03.2017 19:03 / Общество Директором Парка высоких технологий назначен Всеволод Янчевский
15.03.2017 19:01 / Общество Паспорта из рук главы Центризбиркома и министра образования
15.03.2017 18:55 / Общество Продукцию Борисовского комбината декоративно-прикладного искусства отметили дипломами
15.03.2017 18:50 / Общество Молодых и талантливых граждан Беларуси чествовали в Несвижском замке
15.03.2017 18:45 / Общество Главный документ гражданской зрелости - в День Конституции
15.03.2017 15:24 / Общество "Кулинарная карта Беларуси" стала доступной онлайн
15.03.2017 15:23 / Общество В Молодечно создают свои особые прогнозы погоды
15.03.2017 15:21 / Общество Середина недели будет с дождями и мокрым снегом
15.03.2017 15:20 / Общество Спасатели Минской области напоминают о запрете стихийных поджогов