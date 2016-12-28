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Последствия циклона "Барбара" спасатели ликвидировали в течение нескольких часов
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28 Декабря 2016 12:00

Последствия циклона "Барбара" спасатели ликвидировали в течение нескольких часов

По данным Белэнерго, подача электричества в пострадавших деревнях Копыльского района восстановлена. Накануне из-за непогоды оказались обесточены сразу три населенных пункта Минской области. Сообщение поступило около 11 вечера.

Скорость порывов ветра накануне достигала 15 метров в секунду. В результате стихии несколько деревьев упали. Повреждены 8 машин, припаркованных во дворах. В МЧС сообщили, что деревья упали по проспекту Пушкина в столице, а также на улице Казинца и Корженевского. Никто не пострадал.

 

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