Последствия природной стихии на территории центра олимпийского резерва по конному спорту

20 Марта 2017 15:25

До этого времени в Минской области остаются отдельные уголки, где не убраны леса, пострадавшие от урагана прошлым летом.

Ситуация осложняется и тем, что поваленные деревья и бурелом даже и не пробуют ликвидировать. В результате последствия природной стихии не просто портят эстетичный вид, но и несут угрозу жизни. Такую картину сотрудники Комитета государственного контроля обнаружили на территории Минского областного центра олимпийского резерва по конному спорту. Подробнее Алексей Кондратенко.

Стихия бушевала здесь 8 месяцев назад, но след от нее виден и сегодня. Впрочем, было хуже, заверяет руководство областного центра олимпийского резерва по конному спорту. Это подтверждают и фото. Бурелом после урагана разбирали самостоятельно.

Но этого недостаточно. Вокруг сотни поломанных деревьев. С такими пилами и топорами не справишься - необходимы лесничие-профессионалы и мощная техника.

Ствол хвои или березы даже после грубого разлома наполовину может простоять целый год. Так что извлечь пользу от него еще можно.

Чтобы убрать поваленные деревья, нужны немалые средства. Их в центре по конному спорту нет. Боровлянский спецлесхоз также помочь не вправе - формально это не его территория. А переоформление документов - дело сложное и требует времени.

Впрочем, Боровлянский спецлесхоз уверен, что есть способ не загубить лес и получить от него пользу.

Тем временем юные спортсмены благодаря ранней весне уже тренируются. Картину вокруг кардинально изменит благоустройство территории. А это станет возможным, если те, кто может навести порядок на территории центра, преодолеют стену непонимания так же удачно, как всадники преодолевают свои барьеры на конкурном поле. Для такого благородного спорта как конный условия должны быть соответствующими.