Последняя неделя этого года в Беларуси начнется c мокрого снега и сильного ветра

26 Декабря 2016 07:10

В некоторых районах возможен туман, а порывы ветра достигнут 18-ти метров в секунду. При этом температура по-прежнему выше нормы. Около нуля в восточных районах и до плюс 8-ми по западу.

Синоптики в очередной раз предупреждают рыбаков. Из-за оттепели выходить на лед в эти дни крайне опасно. Его толщина на водоемах - не более 10-ти сантиметров.