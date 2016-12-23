Общество
26 Декабря 2016 07:10
Последняя неделя этого года в Беларуси начнется c мокрого снега и сильного ветра
В некоторых районах возможен туман, а порывы ветра достигнут 18-ти метров в секунду. При этом температура по-прежнему выше нормы. Около нуля в восточных районах и до плюс 8-ми по западу.
Синоптики в очередной раз предупреждают рыбаков. Из-за оттепели выходить на лед в эти дни крайне опасно. Его толщина на водоемах - не более 10-ти сантиметров.
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