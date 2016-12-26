Последняя неделя декабря с плюсовой температурой и сильным ветром

26 Декабря 2016 15:20

На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. На западе Минской области порывы ветра достигнут 20-ти метров в секунду. Атмосферные фронты с Балтийского моря принесут мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура воздуха составит до плюс 4. Во второй половине недели похолодает и столбики термометров опустятся до минус 5. В новогодние праздники ожидается спокойная погода: возможны мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают любителей рыбалки: из-за оттепели выходить на лед в эти дни очень опасно. Его толщина на водоемах не превышает 10 сантиметров.