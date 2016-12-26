Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Последняя неделя декабря с плюсовой температурой и сильным ветром
Общество
RSS
Последняя неделя декабря с плюсовой температурой и сильным ветром
Скачать Поделиться

26 Декабря 2016 15:20

Последняя неделя декабря с плюсовой температурой и сильным ветром

На вторник и среду объявлен оранжевый уровень опасности. На западе Минской области порывы ветра достигнут  20-ти метров в секунду.  Атмосферные фронты с  Балтийского моря принесут мокрый снег, дождь и гололедицу. Температура воздуха составит до плюс 4. Во второй половине недели похолодает и столбики термометров опустятся до минус 5. В новогодние праздники ожидается спокойная погода: возможны мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают любителей рыбалки: из-за оттепели выходить на лед  в эти дни очень опасно. Его толщина на водоемах  не превышает 10 сантиметров.
 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =