Последний звонок для будущих учителей физкультуры прозвучал в Могилеве

27 Мая 2017 12:14

Выпускники одного из старейших вузов страны – МГУ имени Аркадия Кулешова - совсем скоро будут передавать свои знания ученикам детско-юношеских спортивных школ. В этом году факультет физвоспитания заканчивают 169 специалистов в области спорта и туризма.

Впереди у студентов последний этап - экзамены. Каждому выпускнику уже гарантировали рабочее место.