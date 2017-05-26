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Последний звонок для будущих учителей физкультуры прозвучал в Могилеве
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27 Мая 2017 12:14

Последний звонок для будущих учителей физкультуры прозвучал в Могилеве

Выпускники одного из старейших вузов страны – МГУ имени Аркадия Кулешова - совсем скоро будут передавать свои знания ученикам детско-юношеских спортивных школ. В этом году факультет физвоспитания заканчивают 169 специалистов в области спорта и туризма.

Впереди у студентов последний этап - экзамены. Каждому выпускнику уже гарантировали рабочее место.

  

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