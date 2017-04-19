Последний звонок для белорусских выпускников 9 и 11 классов прозвенит 30 мая

20 Апреля 2017 07:10

А выпускные вечера с вручением аттестатов планируется провести 9 или 10 июня. Время, продолжительность и место проведения определит руководство каждого образовательного учреждения. Во время массовых гуляний на улицах и в парках, а также во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители.