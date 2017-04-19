Общество
20 Апреля 2017 07:10
Последний звонок для белорусских выпускников 9 и 11 классов прозвенит 30 мая
А выпускные вечера с вручением аттестатов планируется провести 9 или 10 июня. Время, продолжительность и место проведения определит руководство каждого образовательного учреждения. Во время массовых гуляний на улицах и в парках, а также во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители.
Другие новости
20.04.2017 15:25 / Общество Международная битва стартапов пройдет в Минске в мае
20.04.2017 15:22 / Общество Учащиеся колледжей попробовали тренироваться как профессиональные спасатели
19.04.2017 21:08 / Общество В Беларуси появится черный список болельщиков
19.04.2017 21:02 / Общество В выходные в Беларуси пройдет республиканский субботник
19.04.2017 19:16 / Общество Связь МТС станет стабильнее и быстрее
19.04.2017 19:13 / Общество World of Warships пополнился французским флотом
19.04.2017 18:49 / Общество Свыше тысячи спасенных жизней за двадцать лет
19.04.2017 18:43 / Общество Мусору не место на природе
19.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 20 апреля
19.04.2017 15:34 / Общество Минская детская школа искусств № 17 отмечает юбилей
19.04.2017 15:32 / Общество 22 апреля республиканский субботник
19.04.2017 15:30 / Общество Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.
19.04.2017 15:28 / Общество Госавтоинспекция и Минское велосипедное товарищество провели совместную акцию в столице
19.04.2017 15:12 / Общество Некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть переведены в сферу административного
19.04.2017 15:10 / Общество К Земле движется гигантский астероид
19.04.2017 15:02 / Общество Депутаты приняли поправки в законы по охране общественного порядка
19.04.2017 12:45 / Общество Артисты Cirque du Soleil в эти минуты выступают на улицах Минска
19.04.2017 08:07 / Общество На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника