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Последний звонок для белорусских выпускников 9 и 11 классов прозвенит 30 мая
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20 Апреля 2017 07:10

Последний звонок для белорусских выпускников 9 и 11 классов прозвенит 30 мая

А выпускные вечера с вручением аттестатов планируется провести 9 или 10 июня. Время, продолжительность и место проведения определит руководство каждого образовательного учреждения. Во время массовых гуляний на улицах и в парках, а также во время встречи рассвета учеников будут сопровождать педагоги и родители.

  

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