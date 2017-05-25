24 Мая 2017 15:04

По санитарным нормам и правилам, оптимальное время начала занятий в школе - 9 утра. По такому графику уже работает треть учебных заведений Беларуси. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Министерства образования нашей страны. В ближайшее время вопрос о времени начала школьных занятий рассмотрят комплексно на коллегии с Министерством здравоохранения.

Последний звонок - 30 мая - прозвенит для 144 тысяч выпускников. Со школьной скамьей попрощаются более 57 тысяч 11-классников и 87 тысяч 9-классников. Выпускные экзамены начнутся с первого июня. Завершится школьная пора, по традиции, вручением аттестатов и торжественными вечерами, которые запланированы в школах и гимназиях на 9 и 10 июня. Уже с 12-го начнется вступительная кампания в вузы и первое ЦТ - по белорусскому языку.

Новый учебный год 2017-2018 ожидает ряд новаций. Так в программе 7-го класса будут сокращены уроки химии до одного часа в неделю, изучение математики в школах и гимназиях сравняется до 5 часов, при этом объем изучаемого материала не увеличится. Уже в июле в учреждения образования начнут поступать новые учебники.