Последний весенний день выдался ненастным в Беларуси

31 Мая 2017 21:12

Из-за гроз, ливней и шквалистого ветра, а его порывы достигают 20-ти метров в секунду, в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Дождливая погода сохранится и в начале лета. Причем похолодание усилится. Температура воздуха завтра будет меняться от 14-ти до 20-ти с плюсом. Такая погода сохранится до конца недели. Но, несмотря на это, по прогнозам синоптиков, лето будет теплее обычного.