Главная>>Общество>>Последний весенний день выдался ненастным в Беларуси
Общество
RSS
Последний весенний день выдался ненастным в Беларуси
Скачать Поделиться

31 Мая 2017 21:12

Последний весенний день выдался ненастным в Беларуси

Из-за гроз, ливней и шквалистого ветра, а его порывы достигают 20-ти метров в секунду, в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Дождливая погода сохранится и в начале лета. Причем похолодание усилится. Температура воздуха завтра будет меняться от 14-ти до 20-ти с плюсом. Такая погода сохранится до конца недели. Но, несмотря на это, по прогнозам синоптиков, лето будет теплее обычного.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 1 июня Прагноз надвор'я на 1 чэрвеня 31.05.2017 15:37 / Общество Прогноз погоды на 1 июня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =