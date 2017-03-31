Последний день марта запомнится многим белорусам неожиданным снегопадом

31 Марта 2017 15:12

В самом северном регионе страны снег идет с утра. Высота покрова в среднем от 1 до 5 сантиметров. Больше всего зима напомнила о себе в Верхнедвинском районе. Однако такая погода, по словам специалистов, не является аномалией. Тем более что в этом году долгожданное весеннее тепло пришло раньше обычного.

Наталья Трашкова, инженер-синоптик Витебского облгидромета: "Волна аномального тепла захлестнула не только первую половину февраля, но весь март. Температурный фон соответствовал первой половине апреля. Зима в пределах области оказалась короче на 20-50 дней. Тает зимний снежный покров лишь в десятых числах апреля. Но были годы, когда самые поздние даты схода вновь выпавшего снега отмечались в первой-третьей декаде марта".

Первые дни апреля будут теплыми и дождливыми. Завтра в северных районах от 8-ми до 14-ти градусов тепла, по югу – до 20-ти с плюсом. Возможны кратковременные осадки. А в воскресенье белорусов ждет майская погода - до плюс 21-го.