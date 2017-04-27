Последние выходные апреля будут дождливыми

28 Апреля 2017 15:24

Дождливыми будут и последние выходные апреля. В ночь на субботу - осадки длительные и сильные, объявлен оранжевый уровень опасности. Тем не менее, несмотря на дожди, станет теплее - днем завтра воздух прогреется до 16 градусов. В воскресенье максимальная температура - 11 тепла. Осадки прекратятся в начале следующей недели. Придет более теплая, спокойная и комфортная погода.