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Последние дни весны будут теплыми, но дождливыми
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29 Мая 2017 15:22

Последние дни весны будут теплыми, но дождливыми

Сегодня в столице и Минской области возможны грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение. Кратковременные осадки возможны и в ближайшие дни. При этом температура воздуха будет варьироваться от 20-ти до 25-ти градусов. Ночью до 16-ти с плюсом.

А вот начало лета отметится прохладой. Температура воздуха в столице не будет превышать 19 градусов.

  

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