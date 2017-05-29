Последние дни весны будут теплыми, но дождливыми

29 Мая 2017 15:22

Сегодня в столице и Минской области возможны грозы и порывистый ветер до 20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение. Кратковременные осадки возможны и в ближайшие дни. При этом температура воздуха будет варьироваться от 20-ти до 25-ти градусов. Ночью до 16-ти с плюсом.

А вот начало лета отметится прохладой. Температура воздуха в столице не будет превышать 19 градусов.