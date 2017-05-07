Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Посетители музея истории Великой Отечественной войны в Станьково окунулись в тяжелые военные годы
Общество
RSS

7 Мая 2017 14:00

Посетители музея истории Великой Отечественной войны в Станьково окунулись в тяжелые военные годы

Настоящая война. Посетители музея истории Великой Отечественной войны в Станьково (Дзержинский район) окунулись в тяжелые военные годы. Реконструкция военного боя, выступление кинологов, конкурсы для детей и взрослых.

museum-2.jpg

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =