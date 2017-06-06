Портал "Мой город" (115.бел) расширяет формат

7 Июня 2017 15:27

Так, в перспективе сайт сможет обслуживать не только столицу, но и другие крупные города Беларуси. Первый на очереди Витебск. Напомним, в Минске сайт работает почти два года. За это время поступило примерно семьдесят две тысячи заявок. И большинство проблем решено. Мой коллега Александр Хоровец расскажет подробнее.

Очередной променад по любимому району и очередная проблема, к которой Денис Видевич не может относиться безразлично. По словам активного пользователя портала 115.бел, автохлам не только портит внешний вид улицы, но и занимает парковочное место. Поэтому сразу фото брошенной машины отправляется на сайт. Кстати, Денис - один из самых активных пользователей коммунальной онлайн-страницы города. Молодой человек отправил почти полтысячи замечаний.

Хотя изначально неравнодушный минчанин из-за большого количества замечаний даже попал в черный список на портале. Модераторы говорят, в день можно отправить не более 20 запросов. Сегодня эту цифру планируют увеличить.

Сузанна Лисовска, специалист контакт-центра ЖКХ г. Минска: "Выбоины на дороге, отсутствие уличного освещения или плохо убранный двор. Как правило, на решение проблемы отводят 8 рабочих дней. И все же средний срок в наведении порядка коммунальные службы сократили до пяти дней. Способствует этому своеобразное соревнование между районами столицы в скорости и качестве выполненных работ. Кстати, оценку за работу над ошибками ставят сами пользователи портала".

За время существования сайта 115.бел свою коммунальную проблему высказал каждый 20-й минчанин. А специалисты контакт-центра только в прошлом году приняли более полутора миллиона звонков. И за это время наговорили почти на семь лет.

Специалист отправляет заявку ответственным службам. Мы также направились по названному адресу. Буквально через час зеленый свет опять дает дорогу автомобилям.

Столичный опыт по наведению порядка на городских улицах благодаря коммунальному порталу заинтересовал и витебских функционеров. И в ближайшие дни сайт 115.бел заработает в городе на Двине, пока в тестовом режиме.

Заинтересованность в таком же портале высказывают города Пинск и Бобруйск. Постепенно сервис должен появиться во всех областных центрах страны.