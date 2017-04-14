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Пообедать с собакой теперь можно в минском кафе
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17 Апреля 2017 12:12

Пообедать с собакой теперь можно в минском кафе

Наклейка "Дог френдли" на дверях заведения общепита означает, что вашему питомцу также предложат корм, нальют воды и не прогонят во время обеда. Сейчас идут переговоры еще с десятью кафе и ресторанами о подобной идее. Также накануне в Минске открылся первый собачий офис.

Это начало большого образовательного проекта для любителей животных. Активисты планируют установить специальные урны для уборки за собаками в каждом дворе и проводить уроки дрессуры. 

  

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