25 Марта 2017 21:03

И начнем сегодня "Панораму" с социальной сферы, а именно вопросов, которые касаются рынка труда Беларуси. Он, кстати, за последнее время значительно оживился. Если говорить в цифрах, то новую работу нашли 2,5 тысячи безработных. Еще несколько тысяч направлены на временные общественные работы. Эти люди смогут заработать, пока не найдут постоянную вакансию. Кстати, в банке данных на сегодня таких свободных мест - 43 тысячи. Помочь каждому с трудоустройством готовы центры занятости вместе с местной властью. А при необходимости и обучить новым специальностям. О том, что государству нужно помочь людям с поиском работы, говорил накануне и Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область. В помощь тем, кто ищет дело по душе и по карману - и ярмарки вакансий. Здесь буквально напрямую можно поговорить с работодателем, узнать больше о предприятии и условиях труда. То есть, условия созданы, и здесь уже вопрос в другом - было бы желание… О тех, кто нашел себя и свое дело - в репортаже Светланы Лукьянюк.

У Татьяны Борисевич сегодня дел невпроворот. Но такому графику девушка только рада. Работу она искала сама почти год. Но не каждая вакансия подходила по здоровью. Все вопросы удалось решить в центре занятости. Автошкола как раз искала делопроизводителя.

Больше всего объявлений "требуются" в Минске от поликлиник и больниц. Это и медсестры, врачи-терапевты и узкой специализации, например, лоры. В дефиците также инженеры-программисты. Не менее востребованы продавцы, водители и повара.

А вот спрос на экономистов, юристов, менеджеров, бухгалтеров невысокий. Но рынок труда диктует свои условия. И тот, кто ищет работу, всегда сможет подстроиться под него.

Галина Тихонова более года была без работы. По первой профессии - швея. Но квалификацию потеряла за 12 лет предпринимательства. После торговая точка закрылась. На бирже предложили переобучение и новую профессию продавца.

Комфортно сейчас на новом месте себя чувствует и Ирина. Магазин, где она работала 30 лет, обанкротился. Новых работодателей устраивала ее высокая квалификация, пока возраст 52 - становился главной причиной отказа. А в центре занятости получила сразу несколько предложений.

На самой фабрике так закрыты уже 10 вакансий. Но есть еще полсотни. А биржа здесь лучший навигатор, ведь не каждый безработный может резюме по электронке на сайт отправить.

Здесь вся трудовая ситуация по стране видна как на ладони. Каждый день до 15:00 в Министерство труда и соцзащиты все местные власти отправляют оперативную информацию о желающих найти работу и тех, кому помогли.

Олег Токун, начальник управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Последние две недели мы отмечаем рост обращений за содействием трудоустройства в службу занятости. Ранее, в среднем, каждую неделю к нам обращались примерно 4000 граждан за содействием в поиске работы. Последние две недели мы фиксируем обращения более 6000 человек".

За последнюю неделю трудоустроено более 2,5 тысяч безработных. В каждой области трудовую книжку работодателям вручили 300-400 человек. И это не просто сухая статистика, а новая жизнь для многих, кто месяцами не мог найти себя.

О том, что государству нужно помочь людям с поиском работы, говорил накануне и Президент во время рабочей поездки в Гродненскую область. Еще раз напомнил местным властям: разобраться с этим до 1 мая. Однако ответственность и на плечах самого работника.

Сейчас в белорусском банке данных - почти 43 тысячи вакансий. На графике по регионам хорошо видно, сколько там безработных и сколько свободных мест для них. Половина вакансий по рабочим профессиям, также востребованы - специалисты и служащие.

Еще одну возможность подзаработать временно, пока нет, например, постоянного места, предлагают сегодня центры занятости в тесной связке с местными властями. Это общественные работы. Например, уборка леса, полевые работы, восстановление памятников, то же благоустройство территорий, озеленение. Строгого графика нет, поэтому работать можно и день-два-три в неделю. Каких-то специальных навыков не требуется, главное - общее среднее образование и, конечно, желание.

Так, более 70-ти человек нашли работу за неделю в Борисове. Лист ожидания, конечно, пока открыт. Но к помощи местным властям подключились и депутаты. Обзванивают каждого безработного. За неделю до 2-х тысяч абонентов.

Соискателям предлагают варианты от предприятий района. Работа в шаговой доступности от дома.

По этому адресу решила обратиться и Яна. Искала работу по специальности "бухгалтер". Но опыта нет. Однако нужный работодатель нашелся. Первый рабочий день - уже в понедельник.

Работа мечты теперь и у Ольги - мамы двоих детей. Причем ей нашли не просто должность, но и удобный график работы.

Начинает оживляться и строительная отрасль. Сегодня востребованы бетонщики, арматурщики, да и другие специалисты. За помощью пополнить штат организация обратились к местной власти.

Это только несколько примеров из 2,5 тысяч тех, кто нашел свое дело по душе за эту рабочую неделю.

Особые надежды на новые рабочие места – с открытием новых производств, да и развитием стабильно работающих ныне. С коллективом одного из таких - завода "Ветразь" в Докшицком районе встречалась Глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Посмотрела производства и выслушала планы.

Наталья Кочанова, Глава Администрации Президента Беларуси:

"Думаю, что и в дальнейшем здесь будут открываться новые рабочие места – то, о чем я услышала. Это тоже очень важно: и создание новых производств, новых рабочих мест на перспективу. Это очень важно. Это то, о чем говорит всегда Глава нашего государства. Самое важно - это занятость людей. Это то, чтобы была у людей работа, достойная заработная плата".

Здесь уверены - все можно решить сообща, будь то проблемы житейские или вопросы занятости. Для местных властей нет мелких вопросов, каждого жителя выслушают и помогут.

Ярмарки вакансий и личные приемы. Даже в выходные - чиновники доступны. Прямые телефонные линии - уже норма. И зачастую один звонок может решить многое. Нужно только снять трубку и набрать номер.