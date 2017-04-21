Полярники девятой Белорусской антарктической экспедиции вернулись на родину

23 Апреля 2017 15:03

Серия научных экспериментов, испытания новейшего оборудования и строительство собственной станции. Сегодня пять из шести участников девятой антарктической экспедиции, старт которой был дан полгода назад, прилетели самолетом из Москвы в Минск. Главное выполнено: заложена основа второго объекта – Белорусской антарктической станции. Проведен монтаж восьмисекционной платформы и санитарно-гигиенического блока. Реализована научная программа. Полярники изучили аэрозольно-газовый состав атмосферы и аспекты микробиологии, апробировали новые технологии.

Тем не менее, говорить о фактическом завершении экспедиции пока рано. Радиометрист Вадим Свидинский вернется в Минск в конце мая, а сейчас он сопровождает наш груз на корабле, который возвращается в порт Санкт-Петербурга. Вместе с этим он выполняет научную программу. Впервые белорусские исследователи проведут беспрерывное измерение полярного тренда на содержание озона от южной до северной шапки Земли.