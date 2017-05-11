Полярная весна по-белорусски

11 Мая 2017 21:20

Второй день Беларусь просыпается под снежным одеялом. Впрочем, такая экспресс-зима с утра уже к полудню сменилась весенней погодой, однако все же из-за майских снегопадов в Минске прервали сезон водных представлений все фонтаны города. На паузу поставили и аттракционы в парках. Капризы погоды оказались снегом среди ясного неба и для дачников. А вот не упустить последние деньки зимы посреди мая стараются фотолюбители - в Интернете уже стартовало несколько снежных флешмобов. Самые контрастные кадры полярной весны по-белорусски собрал Ян Пашкевич.

Многие белорусы это утро начали не с бодрящего кофе, а с фотоохоты за весенним снегом. Уснув в мае, страна пробудилась посреди зимы, укутанная снежным одеялом. Социальные сети всего за два дня занесло огромными селфи-сугробами.

Несмотря на приход арктической весны, очередей на шиномонтаж все же не предвидится - за обутое не по зимнему сезону авто водителя штрафовать не будут. При этом инспекторы ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок по заснеженным дорогам.

Вовсе не рождественское настроение у дачников. Обычно в это время Татьяна Жогал радуется первым всходам зелени и овощей, но майский снег "убаюкал" более половины растений на огороде.

Как снег на голову посреди мая погода свалилась и на столичный зоопарк. Правда, на настроении медведя Тристана это никак не отразилось. Разве что утренний морозец добавил ему бодрости.

А вот многие птицы сейчас готовятся стать родителями. Орнитологи уверяют, что укрыть от снега свое потомство пернатые смогут, а вот желание человека помочь может только навредить.

Самыми же метеозависимыми оказались столичные аттракционы и фонтаны - до улучшения погоды они взяли паузу. По прогнозам синоптиков, их пробуждение можно ожидать уже в ближайшие выходные.

Серьезно обновилась и таблица майских температурных рекордов. Один из последних в Гомеле столбик термометра опустился даже ниже нулевой отметки. А в Ошмянах новую высоту установил снежный покров - за ночь здесь выпало 7 сантиметров снега.