Получить бесплатную консультацию врача-стоматолога сегодня можно в любой поликлинике

20 Марта 2017 15:32

20 марта во всем мире проходят такие акции. Беларусь присоединилась впервые. По оценкам специалистов, проблемы с зубами - явление довольно распространенное, поэтому профилактическую работу надо начинать с малых лет и учить детей правильному уходу за зубами. Сюжет Надежды Сербиненко.

Эти первоклассники могут легко определить, как выглядит поврежденный кариесом зуб, и сколько минут надо чистить зубы. После таких встреч с врачами дети не только получают полезные знания, но и перестают бояться посещения стоматолога.

Между тем официальная статистика не очень обнадеживает: до 90 процентов школьников Беларуси имеют кариес. Проблема не только в неправильном питании с большим количеством сладкого, но и в ненадлежащем уходе за зубами.

Сегодня в столичных поликлиниках настоящий ажиотаж. В течение дня каждый может получить бесплатную консультацию врача-стоматолога.

Международный день здоровья полости рта основала Всемирная стоматологическая федерация. Беларусь впервые присоединилась к международной акции.

Сегодня стоматологи проводят профилактические осмотры, дают советы по уходу за зубами и деснами, если нужно - назначают дополнительный прием. В Республиканской стоматологической поликлинике двери открыты с самого утра - прием ведут терапевты, хирурги и детские врачи. При этом стоматологи клиники берутся даже за самые сложные проблемы с зубами.

Среди последних медицинских достижений в столичной стоматологии - наращивание искусственной кости и применение лазерных технологий. И все же специалисты напоминают: правильная профилактика и гигиена обеспечивают здоровье зубов на 90%.