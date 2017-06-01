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Полтысячи маленьких минчан посетили праздник в столичном Дворце детей и молодежи
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1 Июня 2017 15:31

Полтысячи маленьких минчан посетили праздник в столичном Дворце детей и молодежи

Познавательную интерактивную программу для детей предложил и столичный Дворец детей и молодежи. Праздник посетили полтысячи маленьких минчан. Школьники попробовали себя в роли спасателей и инспекторов ГАИ. Спецтехника на определенное время превратилась в настоящие аттракционы. А на кинологической площадке предложили поиграть с собаками-спасателями.

Во время мероприятия также устраивали творческие мастер-классы, викторины и танцевальные флешмобы.

  

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