Полтысячи маленьких минчан посетили праздник в столичном Дворце детей и молодежи

1 Июня 2017 15:31

Познавательную интерактивную программу для детей предложил и столичный Дворец детей и молодежи. Праздник посетили полтысячи маленьких минчан. Школьники попробовали себя в роли спасателей и инспекторов ГАИ. Спецтехника на определенное время превратилась в настоящие аттракционы. А на кинологической площадке предложили поиграть с собаками-спасателями.

Во время мероприятия также устраивали творческие мастер-классы, викторины и танцевальные флешмобы.