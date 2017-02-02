Полоцк стал молодежной столицей Беларуси

2 Февраля 2017 14:30

В этом статусе город будет находиться целый год. Символический ключ от новых молодежных проектов и инициатив Полоцку передал город Барановичи - первая молодежная столица Беларуси. Традиция была заложена в 2015 году, который в нашей стране был объявлен Годом молодежи.



