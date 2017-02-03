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Полоцк объявлен молодежной столицей Беларуси
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5 Февраля 2017 15:01

Полоцк объявлен молодежной столицей Беларуси

В этом статусе самый древний город страны будет пребывать ровно год. За это время здесь реализуют более ста мероприятий и молодежных инициатив. Символический ключ перешел Полоцку от Барановичей. Всего в конкурсе на звание молодежной столицы участвовали 11 городов, в финале – 4. Претенденты оценивались по нескольким критериям, главные из которых - возможность получения качественного образования, организация отдыха и досуга молодежи, благоустройство территории.

Виктор Якжик, замминистра образования Беларуси:

"Полоцк – это колыбель нашей государственности, город с известными традициями. И с учетом тех мероприятий, международных, республиканских, которые тоже в этом году будет принимать город Полоцк, это и День письменности, и празднование юбилея книгопечатания. Думаю, это все вместе создаст незабываемую атмосферу".

Праздничные мероприятия в молодежной столице растянулись на несколько дней. В город приехали студенты из разных учебных заведений страны. Они во время форума "Вместе мы Беларусь!" обсудили достижения молодежной политики.

  

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