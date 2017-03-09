Полная версия нашумевшей истории битвы контролера и пассажира

9 Марта 2017 15:06

Минсктранс поделился с нашим телеканалом кадрами регистратора, снятыми во время задержания безбилетника. Конфликт произошел еще в феврале. А накануне интернет-пользователи были возмущены поведением контролеров. Тем временем, в Минсктрансе настаивают: однозначно оценивать эпизод по крайней мере рано. Работники пытались действовать в рамках закона. Как и полагается, безбилетников на остановке вывели из салона автобуса, чтобы не задерживать рейс, но одна женщина оставаться на месте до приезда наряда милиции не захотела.

Контролер объяснил возможные последствия конфликта и попытался задержать женщину до приезда правоохранителей. Как заявляют в Минсктрансе, в результате инцидента работник компании получил травмы. Ведется разбирательство.

Юрий Давидович, начальник службы ГП "Минсктранс": "Ситуация никого не красит: ни нас как контролеров, ни пассажирку, которая так себя вела. Контролер предпринял попытку ее удержать до того момента, как приедут сотрудники милиции".

В конфликт вмешались случайные очевидцы - мужчины вступились за обиженную, как им показалось, безбилетницу. Некоторые требовали отпустить ее. К этому моменту утомительное разбирательство с нарушительницей длилось уже почти 20 минут.

В итоге женщина бросилась через поток автомобилей на противоположный край дороги. Никто из очевидцев не помог контролеру задержать безбилетницу. Ревизор попытался догнать нарушительницу, но сделать это уже был не в силах.

Полная версия конфликта - двадцатиминутное видео, снятое на видеорегистратор.