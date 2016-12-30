Поликлиники Минска перешли на электронный рецепт

2 Января 2017 12:06

Больше никаких бумаг! С 1 января все поликлиники Минска перешли на новую систему работы - "Электронный рецепт". Как бонус - ускорение заказа талона к врачу и доступ ко всей информации о пациенте. В этом году здравоохранение страны запускает еще один проект. Подробности у Татьяны Король.

Ольга Ковчур на прием к терапевту пришла с личной электронной картой пациента. С новой системой рассказывать о недомогании и вспоминать, чем переболела, не нужно. В базу данных врач вводит номер карты – вся информация о пациенте хранится онлайн.

Уже сегодня электронными картами, а значит и рецептами пользуются более 400 тысяч человек. Но немногие знают о еще одном плюсе информационной поликлиники.

Cтало проще вызвать врача на дом, минуя регистратуру и телефонные звонки. Для этого прямо в поликлинике с помощью личной карты делаем один клик, выбираем нужного специалиста и приходим к назначенному времени без очередей. Также это можно сделать дома онлайн в личном кабинете на сайте.

В новом году специалисты Минздрава запускают еще один проект. Это единая информационная платформа электронного здравоохранения. В ней будет храниться информация о пациенте: пол, группа крови, аллергические реакции, патологии. Все данные будут доступны онлайн как врачу, так и пациенту.

Семен Поляков, руководитель отдела РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения:

"Будет реализован личный кабинет пациента, который позволит пациенту решать многие свои вопросы, конечно, не лечебного характера, а информационного. Т. е. получить доступ к информации, напечатать выписку из своей амбулаторной карты и также наладить обратную связь с поликлиникой, т. е. получать различные информационные сообщения о необходимости прохождения какого-нибудь обследования".

Перейти на пластик уже через четыре года планируют все медучреждения страны. А еще через несколько лет пациент получит возможность консультироваться с врачом дистанционно - онлайн по скайпу. Это удобство будет доступно, даже если вы находитесь за границей.