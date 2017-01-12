Поликлиники будут передавать в налоговую данные о безработных пациентах только с их письменного согласия

11 Января 2017 15:03

Об этом сообщают в Минздраве. Речь идет о реализации декрета по предупреждению социального иждивенчества. Основной смысл нововведения - исключить случаи, когда требования заплатить сбор приходят людям, которые в прошлом году перенесли тяжелые заболевания, а также женщинам, находящимся под наблюдением во время беременности или родов. Таким гражданам предоставят выписки из личной карты, где будет указан конкретный период оказания помощи в стационарных условиях. Диагноз не требуется. Это сохраняет врачебную тайну. Если пациент подтверждает сведения письменным согласием, то оригинал приложат к запросу налоговой.