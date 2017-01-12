Общество
11 Января 2017 15:03
Поликлиники будут передавать в налоговую данные о безработных пациентах только с их письменного согласия
Об этом сообщают в Минздраве. Речь идет о реализации декрета по предупреждению социального иждивенчества. Основной смысл нововведения - исключить случаи, когда требования заплатить сбор приходят людям, которые в прошлом году перенесли тяжелые заболевания, а также женщинам, находящимся под наблюдением во время беременности или родов. Таким гражданам предоставят выписки из личной карты, где будет указан конкретный период оказания помощи в стационарных условиях. Диагноз не требуется. Это сохраняет врачебную тайну. Если пациент подтверждает сведения письменным согласием, то оригинал приложат к запросу налоговой.
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