Поле для игры в гольф может появится в ближайшие два года

19 Января 2017 21:51

Полноценное поле для игры в гольф может появиться на Августовском канале в ближайшие два года.

По мнению экспертов, вместе с безвизовым режимом это создаст новое туристическое направление в Гродненском регионе. Об этом сегодня во время церемонии открытия площадки для мини-гольфа в Гродненском молодежном центре заявил председатель Белорусской ассоциации гольфа Владимир Дражин. Пока же проект предусматривает создание еще одной открытой площадки в Гродно - она появится как раз к лету. На церемонии заявили, что гольф в Беларуси должен сохранить свою элитарность, но в то же время стать массовым. Учиться этой игре будут в гродненских школах, гимназиях и университетах.

Сергей Ровнейко, помощник Президента Беларуси – главный инспектор по Гродненской области: "Через развитие таких тренировочных площадок мы решим две задачи – сохранить элитарность. То есть в последующем сделать гольф-клуб с настоящими площадками, куда поедут туристы из тех стран, где гольф получил достаточно широкое распространение. Это одна задача. А с другой стороны, мы разовьем массовость этого вида спорта".

Владимир Дражин, председатель Белорусской ассоциации гольфа: "Есть свободное перемещение туристов из европейских стран и других и их пребывание. И многие туристы ставят вопрос, где есть возможность провести тренировочные занятия или игру в гольф. Поэтому сегодня это необходимое условие для развития туризма и туристического потенциала".

Создание полей и игровой инфраструктуры, по словам экспертов, будет происходить в формате государственно-частного партнерства. Сейчас идет поиск подходящего места для клуба, а также переговоры с инвесторами. Открытие площадок для игры в мини-гольф, подобных гродненской, в ближайшее время планируется в Лиде, Новогрудке и Кореличах. Кстати, играть в гольф и тренироваться благодаря симуляторам виртуальной реальности можно будет круглый год вне зависимости от погоды.