31 Декабря 2016 15:23

Согласно восточному календарю, покровителем 2017-го будет Огненный Петух. Уже сегодня многие белорусы выбирают наряды с учетом пристрастий этой птицы – яркие и запоминающиеся! Формируют меню без куриных блюд и узнают о привычках новогоднего символа. Наш гомельский корреспондент Ольга Холодович накануне праздника тоже постаралась побольше узнать об этой птице, чтобы заручиться ее поддержкой в следующем году.

В зимнем саду гомельского парка – настоящий ажиотаж. На это бодрое ку-ка-ре-ку спешат и взрослые, и дети. Чтобы успеть загадать желание в канун Нового года. Исполнить которое в силах новые обитатели дворца – петух и курица редкой голландской породы. Петруха и Катюха желания исполняют не просто так. Сначала их обязательно нужно задобрить – зерном или семечками. И только потом загадать самое заветное

Акция "Загадай желание символу нового 2017 года" – это целый ритуал. Рядом с птицами – листы для записи и урна для пожеланий. Эта пара, как и подобает хозяевам наступающего года, держится важно. Всем своим видом давая понять, что к вопросу исполнения желаний относится серьезно.

Вот так символ нового года – Огненный Петух породы брама показывает, кто тут главный. В этом доме – более 80 птиц – самых разных пород. Чемпионы и подрастающее поколение. Хозяева уверяют: бойцовский дух они демонстрируют исключительно на камеру. А в жизни питомцы – настоящие компаньоны.

Кстати, специалисты говорят, что петух - птица с характером. Поэтому и любит людей смелых и решительных. Именно эти качества принесут их обладателям удачу в новом 2017 году.

