Пограничники отмечают свой профессиональный праздник

28 Мая 2017 21:28

Военнослужащие в зеленых фуражках отмечают свой профессиональный праздник. День пограничника встречают те, кто прошел службу на рубежах страны. Это один из самых массовых профессиональных праздников, который по доброй традиции отмечают по всей Беларуси.

Так в Минске военнослужащие, руководство Госпогранкомитета и ветераны ведомства возложили цветы к монументу победы в центре столицы, после чего торжественное шествие переместилось к Острову слез, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Поздравления командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы страны направил Президент.

Сегодня на страже рубежей государственной границы находятся тысячи солдат и офицеров ведомства. Под их контролем около двух тысяч километров госграницы со странами СНГ и Евросоюза. К слову, в этом направлении уже не первый год идет масштабная реконструкция и перевооружение.

Одна из самых современных застав расположилась на стратегически важном направлении - в Островецком районе, буквально в нескольких десятках километров от главной стройки страны - атомной электростанции. О том, как небольшой, но очень важный пограничный комплекс несет свою вахту - в материале Александра Камовича.

В глуши белорусского леса в Гродненской области между рекой Вилия расположилась застава "Молодечненская". Служить сюда идут из одноименного района. В ведении бойцов подразделения, а это порядка 50 солдат и офицеров, находится 16 километров границы. Сравнительно небольшой участок имеет стратегическое значение - буквально в 20 километрах от заставы находится главная стройка страны.

Ввели погранзаставу в декабре прошлого года, и на сегодняшний день она одна из самых современных в стране. Отличительная особенность комплекса в его автоматизированной системе контроля.

Пограничная полоса - это последний рубеж между двумя государствами. Так, чтобы попасть в Литву, потенциальному нарушителю придется преодолеть вот такое 2-метровое ограждение. Но это не просто металлический забор, а целая автоматическая система. Она фиксирует любую вибрацию - будь то ветер, животное или человек. И в считанные минуты дежурный наряд выбывает на место "сработки".

Пересечь пограничную полосу незамеченным практически невозможно. Вся система контроля отточена до автоматизма - нарушение, команда, выезд.

По нормативу, дежурный наряд должен быть готов к выезду менее чем за 4 минуты. На границу стражи рубежей отправляются в полной боевой амуниции. Буквально через 10 минут отряд уже на месте тревоги. Если нарушителя не удалось поймать по горячим следам, то за их поиск берется обученная собака.

К главным помощникам у пограничников особое отношение. У каждой собаки есть свой хозяин, приказы которого четвероногий должен выполнять, как истинный солдат. На счету пса Рэма не один десяток задержаний. Поладить с таким грозным питомцем его нынешнему напарнику Ивану Шелюку приходилось не одну неделю. Кинолог отмечает, чтобы собака стала твоими вторыми глазами и ушами, нужно не просто выдрессировать пса, но и стать ему другом.

Работают пограничные собаки и в патрулях на границе, и если для пса пару десятков километров, что прогулка, то для солдата это настоящее испытание. В распоряжении личного состава "Молодечненской" есть и автопарк, и водный транспорт. Патрули проходят около 7 километров по реке Вилия. А чтобы добраться в труднодоступные участки через лес и бурелом, в автопарке имеются квадроциклы.

За рулем четырехколесного байка патрулировать выезжает и командир заставы - Артем Хинец. Свою службу старший лейтенант начинал так же, как и сегодняшние его подчиненные. Правда, тогда, признается командир, работать на границе было труднее.

Пограничники отмечают, что с каждым годом нарушители становятся все более изобретательными, пользуются и всеми современными гаджетами, чтобы перехитрить стражей границы. Некоторые прибегают и к старым уловкам. Последний случай: один из контрабандистов, чтобы замести следы, соорудил подобие копыт, но не помогло. Мужчину задержали.

Попасть в приграничную зону возможно только по специальному разрешению. Некоторые послабления существуют для местных жителей - въезд и выезд исключительно по паспорту. Главная же задача подобных подразделений, это контроль за международными пунктами, а также борьба с нарушителями рубежей. Так, только в 2016 году через пункты Сморгонской пограничной группы прошли около 3 миллионов человек. Кроме того, были задержаны более 120 нарушителей.

Свою лепту в охрану рубежей страны уже успела внести и погранзастава "Молодечненская". С декабря прошлого года задержаны 5 нарушителей. За хорошими результатами сразу несколько факторов - современное оборудование, автоматическая система, а также хорошая подготовка личного состава. И, несмотря на дождь, снег, жару, усталость или праздники, солдаты на посту. Как говорят пограничники, это в гражданской жизни есть черные и белые полосы, а на рубежах - дежурные сутки, которые неизменно начинаются в 20:00. С этого момента отряд живет уже завтрашним днем, чтобы те, кто ложится спать сегодня, знали: граница под надежной защитой.